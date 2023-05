Akcja pomocy byłym więźniom i aresztantom. Będą aktywizować ich zawodowo i pomagać w życiu na wolności

Fundacja w marcu 2023 roku wygrała konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości na działania wspierające powrót do społeczeństwa byłych skazanych. Pomoc będzie świadczona z pieniędzy Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tych działań ma być pokrywany koszt czasowego zakwaterowania, organizowanie porad prawnych, finansowanie aktywizacji zawodowej i kursów podnoszących kwalifikacje, poradnictwo psychologiczne, a nawet pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem.

Praca za kratami

Tymczasem powstają nowe miejsca pracy dla osób, które jeszcze odbywają karę więzienia. 5 kwietnia mjr Krystian Wasiński, dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę z Michałem Piotrowskim reprezentującym firmę Unia Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją części do maszyn rolniczych. Będzie zatrudniało kilkunastu osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności, którzy będą pracownikami produkcyjnymi.

- Podstawowym celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie u skazanych woli współdziałania, kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nauka powstrzymywania się od popełniania przestępstw - informuje kpt. Elżbieta Kamińska, rzeczniczka prasowa grudziądzkiego więzienia. - Skazani, którzy są zatrudnieni wypełniają wszystkie te powinności, bowiem ich motywacja do podjęcia zatrudnienia ma charakter wewnętrzny i cechuje się dużym poziomem samodyscypliny. Aktywność zawodowa osób dorosłych jest postawą społecznie pożądaną i wypełnia role osób dorosłych. Przyczynia się także do nauki życia zgodnego z prawem, gdyż uczy skazanych uczciwej pracy, która w perspektywie długofalowej uczy odpowiedzialności oraz kształtuje potrzebę przestrzegania porządku prawnego.

Z kolei od połowy maja pracę rozpocznie czterech skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Koronowie pod Bydgoszczą. - Osadzeni będą wykonywali prace związane z produkcją kontenerów stalowych do systemów hakowych, bramowych, łańcuchowych i linowych. Jest to już kolejny kontrahent, który daje osadzonym możliwość nabycia nowych umiejętności i przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy - informuje st. chor. Roksana Dura. - W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem pracodawcy ilość skazanych świadczących pracę sukcesywnie będzie się zwiększać.

Podpisano także umowę rozszerzającą współpracę jednostki z firmą BIO – SET z Kruszyna. - Od czerwca firma, która zatrudnia osadzonych poza terenem jednostki, zatrudni kolejnych sześciu skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego, którzy będą zatrudnieni przy produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami, a pracę będą wykonywać na terenie jednostki - informuje st. chor. Roksana Dura.