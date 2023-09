Aleksandra Szwed - tak mieszka i żyje na co dzień. To ona była Elizą w serialu „Rodzina zastępcza” [POCHODZENIE, WIEK, MĄŻ, DZIECI]

Aleksandra Szwed: pochodzenie, wiek, mąż, dzieci

Aleksandra Szwed: „Rodzina zastępcza” i kariera zawodowa

Swoją karierę aktorską rozpoczęła już jako dziecko. Zagrała Elizę, córkę Anki i Jacka Kwiatkowskich, w serialu „Rodzina zastępcza”. To właśnie dzięki tej produkcji Szwed zyskała nie tylko dużą popularność, ale i sympatię widzów.

Na swoim koncie ma też gościnne występy w takich serialach jak:

Niania

Daleko od noszy

Teraz albo nigdy

Ranczo

Na krawędzi

Barwy szczęścia

Rodzinka.pl

Ojciec Mateusz

Sexify

Ponadto, kilkukrotnie występowała na deskach teatrów, dubbingowała postacie w grach komputerowych czy śpiewała jako wokalistka. Wiele razy można było zobaczyć ją jako uczestniczkę bądź jurorkę w programach telewizyjnych.

W 2008 zwyciężyła w finale drugiej edycji programu rozrywkowego „Gwiazdy tańczą na lodzie”. 14 lutego 2009 zajęła drugie miejsce w programie „Piosenka dla Europy 2009”, w którym zaśpiewała piosenkę „All My Life” w duecie z Markiem Bocchinem. W 2016 zwyciężyła w finale piątej edycji programu rozrywkowego „Twoja twarz brzmi znajomo”. W 2019 była jedną z jurorek programu „Śpiewajmy razem. All Together Now” i prowadziła program „Ninja Warrior Polska”.