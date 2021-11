Alert RBC ostrzegający mieszkańców Grudziądza przed smogiem! "Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz"

O tym, że jakość powietrza w Grudziądzu jest zła mówi się od lat. Głównym powodem jest to, że wciąż zwłaszcza na Starówce w większości kamienic są "kopciuchy". Dotąd, by likwidować piece działał poprzedni zarząd MPGN-u, z ówczesnym prezesem Zenonem Różyckim, który pozyskał dofinansowania w programu "KAWKA" na demontaż "kopciuchów" i podłączanie lokali komunalnych ze starego zasobu do ekologicznych źródeł ogrzewania. Udało się wówczas zlikwidować kilkaset pieców kaflowych.

Jakoś powietrza w kilku punktach Grudziądza na bieżąco można sprawdzić: TUTAJ