Alexandre Dumas uhonorowany przez Google Doodle. Google upamiętnia autora powieści "Trzej Muszkieterowie" i "Hrabia Monte Christo"

Google składa 28 sierpnia hołd francuskiemu pisarzowi, pokazując pokaz slajdów Doodle. Alexandre Dumas to twórca takich słynnych dzieł jak "Hrabia Monte Christo" i "Trzej muszkieterowie". Skrócona wersja powieści "Hrabia Monte Christo" jest dołączona do grafiki Doodle, upamiętniając w ten sposób dzień, gdy 28 sierpnia 1844 r. w paryskiej gazecie ukazała się pierwsza część powieści.

GOOGLE DOODLE - co to jest?

Google Doodle to małe, zazwyczaj kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki Google. Zazwyczaj dotyczą świąt, ważnych rocznic lub wydarzeń, które właśnie mają miejsce. Co ciekawe, na całym świecie to samo wydarzenie może mieć różne grafiki, zależnie od kulturowych uwarunkowań.