Lotfi Zadeh w Google Doodle. Kim był Lotfi Zadeh? Google 30.11.2021 upamiętnia światowej sławy naukowca

Lotfi Zadeh - kim był bohaterk Google Doodle?

Lotfi Asker Zadeh, a właściwie Lotfi Aliaskerzadeh był amerykańskim automatykiem pochodzenia azerskiego.

Lotfi Zadeh urodził się 4 lutego 1921 w Baku w Azerbejdżanie. Zmarł 6 września 2017 w Berkeley.

W wieku 10 lat przeniósł się z rodziną do ojczyzny ojca, Iranu. Uczył się w Alborz High School, studiował na Uniwersytecie Teherańskim. Jego wyjątkowe osiągnięcia w nauce sprowadziły go w 1944 roku do Stanów Zjednoczonych. W 1946 roku uzyskał tytuł Master of Science w zakresie inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Columbia, a w 1949 doktorat z tej samej dziedziny tamże. W 1959 został profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który pozostał jego domem akademickim przez całą jego karierę i gdzie dokonał najbardziej znanego przełomu.

Głównym zagadnieniem, którym się zajmował jest soft computing. Twórca teorii zbiorów rozmytych (fuzzy set, 1965) i logiki rozmytej. Zainteresowania naukowe: sztuczna inteligencja, logika, lingwistyka, teoria sterowania, systemy ekspertowe i sieci neuronowe.