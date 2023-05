Ależ oni są zdolni! Koncert uczniów grudziądzkiej szkoły muzycznej w Centrum Kultury Teatr [zdjęcia]

"Koncert niedzielny" w teatrze w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Grudziądzu

Bohaterami "Koncertu niedzielnego" byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu. To młodzi ludzie, którzy ciężko pracują, szlifując swoje talenty. Koncert ten, dla wyrobionej przecież, wymagającej i stałej publiczności, bez wątpienia był dla nich wielkim przeżyciem i okazją do zaprezentowania swoich umiejętności. Przygotowywali się do niego najlepiej jak potrafią.

W repertuarze klasycznym oraz rozrywkowym na scenie Centrum Kultury Teatr zaprezentowały się:

zespół smyczkowy,

zespół akordeonowy,

zespół saksofonowy,

zespół muzyki rozrywkowej,

chór,

oraz orkiestra szkolna

.