Gigantyczne kolejki do poradni specjalistycznych przy szpitalu w Grudziądzu! Do gastroenterologicznej trzeba czekać ponad dwa lata!

"Recepta" na mniejsze kolejki: zmiana sposobu kontraktowania

Jaką "receptę" ma dyrektor Hoppe, by zmniejszyć ten czas? - Od początku tego roku zmieniliśmy sposób kontraktowania poradni, chodzi o świadczenia wykonywane przez lekarzy - wyjaśnia szef grudziądzkiej lecznicy. - Przeszliśmy na system odpłatności za wykonaną poradę, a nie za godzinę czy inny zryczałtowany sposób. Wynika to z tego, że porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są nielimitowane i im więcej wykona tych porad lekarz tym jest większa korzyść dla niego, ale też większa korzyść dla szpitala ponieważ poradnictwo otwarte jest rentowną formą bo tu są mniejsze koszty niż w szpitalu. Rozwijanie tej formy na szerszą skalę powinno dawać też lepsze efekty ekonomiczne dla szpitala bo rekompensują deficyty w działalności klinicznej.

Dyrektor Hoppe też podkreśla, że szpital pozyskuje kadrę wszelkimi środkami do szpitala jednocześnie zabezpieczając ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a wokół niepubliczne podmioty patrzą jak tą kadrę podebrać... - No i czasami robią to skutecznie oferując przy swoich niskich kosztach gdzie my traktujemy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną jako zaplecze, które ma wypracować nadwyżki finansowe na pokrycie deficytu w szpitalu - tłumaczy Maciej Hoppe. I dodaje: - A w niepublicznych jednostkach idzie wszystko już "na plus, na górkę". Nie mają one też "nawisu finansowego" czyli zaszłych zobowiązań dlatego jest im łatwiej gospodarować i podkupować od nas ciężko pozyskany personel z całego rynku.