"Rząd nie planuje oddłużania szpitali". Poseł KO Tomasz Szymański odpowiada na słowa Krzysztofa Szczuckiego, prezesa RCL

W tym tygodniu, podczas konferencji grudziądzkich radnych Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, mówił na naszych łamach, że programowa konwencja PiS była okazją do porozmawiania o ważnych sprawach dla Grudziądza, a wśród nich tą najważniejszą: sytuacji szpitala. Pisaliśmy o tymTUTAJ

Jak wiadomo największym problemem grudziądzkiego szpitala jest jego zadłużenie szacowane łącznie na ponad pół miliarda złotych. W większości są to długi inwestycyjne powstałe na etapie budowania lecznicy. Ale straty generuje także bieżąca działalność szpitala. Banki nie udzielą kredytu szpitalowi w Grudziądzu zadłużonemu na ponad pół miliarda złotych. Powód? Wątpliwa płynność finansowa

- Rozmawialiśmy o szpitalu, zwracaliśmy uwagę na to jaka jest sytuacja i umówiliśmy się na dalsze rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim - na konferencji prasowej relacjonował Krzysztof Szczucki. Dodawał też: - To sprawa fundamentalna dla mieszkańców i decyzje które w tej sprawie zapadaną należy ogłosić dopiero wtedy gdy będą one wypracowane, finalne, gotowe i pewne. Przedwcześnie nie można o nich mówić.