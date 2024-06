Alicja Polewska nową redaktor naczelną Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości - Dziennika Toruńskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

zostałam redaktor naczelną Expressu Bydgoskiego, Gazety Pomorskiej i Nowości - Dziennika Toruńskiego. To zwieńczenie mojej dziennikarskiej drogi, którą rozpoczęłam jako stażystka w dziale miejskim Pomorskiej. Dziennikarstwo było moim dziecięcym marzeniem, stało się pasją i sposobem na życie. Fascynujące, kipiące adrenaliną, zaludnione przez fantastyczne osobowości, które spotkałam przez te lata. Miałam zaszczyt robić wywiady zarówno z luminarzami, jak i zwyczajnymi mieszkańcami naszego regionu. Zawsze ciekawiło mnie ich zdanie, spojrzenie na rzeczywistość wokół nas.

I nic tego nie zmieni.

Mam ogromną radość z pracy z cudownym zespołem - różnorodnym, ciekawym każdego nowego dnia, profesjonalnym i doświadczonym, ale otwartym na nowości. Wspólnie chcemy tworzyć najlepsze, najczęściej czytane/odwiedzane portale i gazety.

Dla Was.

Rynek mediów zmienia się nieustannie, jedno pozostaje niezmienne – waga dobrej informacji. Rzetelnej, prawdziwej, opartej na sprawdzonych faktach. I tylko takie newsy chcemy publikować.

Chcę, by nasze tytuły były dla Was ważne, byście po nie sięgali i do nich zaglądali. Tutaj odnajdywali nerw życia naszego regionu, miast, miasteczek i wsi. Po prostu naszego wspólnego życia.

Alicja Polewska