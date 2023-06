Analiza spadków i awansów w 3, 4 i 5 lidze kujawsko-pomorskiej. Stan na 6 czerwca 2023

To oznacza, że z 3. ligi grupa 2 spadną trzy ekipy. W tym gronie nie będzie na pewno drużyny z Kujawsko-Pomorskiego. Unia Solec Kujawski niespodziewanie wygrała z rezerwami Pogoni Szczecin i zapewniła sobie utrzymanie. Beniaminek w ostatniej kolejce otrzyma punkty walkowerem i jest już pewne, że nie zajmie niższego miejsca niż 15.

Wygrana Unii ucieszyła też Olimpię Grudziądz , która już w piątek może zapewnić sobie awans do 2. ligi. Żeby tak się stało swój mecz musi przegrać Pogoń II Szczecin. Jeżeli szczecinianie nie stracą trzech punktów z Sokołem Kleczew, Olimpia zapewni sobie mistrzostwo 3. ligi, jak wygra w sobotę z Błękitnymi Stargard. Gdyby zespół z Grudziądza nie wykorzystał szansy, to w ostatniej kolejce 17 czerwca będzie miał tzw. drugi “meczbol” w spotkaniu w Gdańsku z Gedanią.

Utrzymanie Unii to dobra informacja dla czwartoligowców. Z 4. ligi kujawsko-pomorskiej zdegradowane zostaną w tej sytuacji dwie ekipy. Już tylko trzy drużyny są zagrożone. Chełminianka Chełmno, Lider Włocławek i Notecianka Pakość , która teoretycznie ma najlepszy terminarz z tej “trójki”.

W grupie drugiej 5. ligi kujawsko-pomorskiej już w czwartek awans do 4. ligi może wywalczyć Łokietek Brześć Kujawski . Stanie się tak, jak wygra ze Startem Stawki. Orlęta Aleksandrów Kujawski też, jak wygrają w 29. kolejce będą pewne powrotu do 4. ligi. Obie ekipy mogą awans wywalczyć jeszcze przed wyjściem na boisko w najbliższej kolejce. Stanie się tak, gdy swoje mecze przegrają Kujawiak Kowal i Unia Gniewkowo.

Z II grupy 5. ligi na pewno spadną dwie ostatnie drużyny. Jeżeli Lider i Notecianka opuszczą czwartą ligę, to zdegradowana zostanie także drużyna z 14. lokaty.

Jeśli chodzi o spadki to z I grupy 5. ligi zdegradowana została już ostatnia ekipa (Start Warlubie). Spadnie też 15. drużyna, ale tylko w przypadku gdy z 4. ligi zdegradowana zostanie Chełminianka.

Dodajmy, iż ponownie będą baraże o prawo gry we włocławskiej A-klasie. Krytykowany zapis regulaminu nie został zmieniony i teraz prawie miesiąc Ziemowit Osięciny, wicemistrz włocławskiej B-klasy poczeka na rywala. Zakończyć się musi bowiem rywalizacja w A-klasie. Ostatnia kolejka odbędzie się w najbliższy weekend. Później będą baraże o awans do 5. ligi i dopiero wtedy poznamy rywala ekipy z Osięcin.

W tej chwili baraż z Ziemowitem gra Piast Bądkowo. Spadła do B klasy Victoria Smólnik. Jednak jeżeli z 5. ligi spadną trzy ekipy, to zdegradowana zostanie także drużyna Piasta, a baraż zagra Grot Kowalki. Sytuację polepszy też, jak wicemistrz A klasy awansuje do 5. ligi wtedy baraż zagra Piast.

W sytuacji gdy w 4. lidze utrzyma się Lider lub Notecianka, a wicemistrz włocławskiej A-klasy wywalczy awans do 5. ligi to wtedy w barażu zagra Victoria Smólnik.