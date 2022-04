Anioły Toruń w finale II ligi. Awans bardzo blisko!

Anioły Toruń - AZS Częstochowa 3:0 (31:29, 25:19, 25:13)

Torunianie rozpoczynali swój ostatni mecz w turnieju, wiedząc, że chwile wcześniej MCKiS Jaworzno ograł do zera BAS Białystok. To nie były pomyślne wieści, bo dwie drużyny miały już po 6 punktów i Anioły musiały wygrać z AZS, żeby awansować do finału.

Częstochowianie w dwóch pierwszych meczach ugrali tylko seta, byli już bez szans na awans, ale dzięki temu mogli zagrać na luzie. I to było widać w 1. secie, w którym spięci gospodarze szybko stracili kilka punktów do AZS. Było już 10:15, ale torunianie zaczęli grać skuteczniej i przejęli prowadzenie (19:18) przy zagrywkach Krzysztofa Gulaka. W końcówce gospodarze nie wykorzystali kilku kontr, psuli swoje zagrywki, ale w końcu udało się wykorzystać kolejną piłkę setową.