Anita Sokołowska i jej prywatny świat - zdjęcia. Tak żyje aktorka, uczestniczka "Tańca z gwiazdami" [30.04.2024] Iwona Góralczyk

Anita Sokołowska lubi być aktywna, lubi aktywnie wypoczywać. Widzimy ją w górach, nad morzem, nad jeziorem. Wszędzie pełna energii, gotowana do kolejnych wyzwań. Oto Anita Sokołowska i jej prywatny świat - zobaczcie w naszej galerii >>> AKPA Zobacz galerię (15 zdjęć)

Niezapomniana Lena Starska w serialu "Na dobre i na złe" dziś błyszczy w telewizyjnym show "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Anita Sokołowska, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, zadziwia, zachwyca, jest wzorem dla wielu kobiet i udowadnia, że w życiu można podjąć różne wyzwania i na dodatek wspaniale i po gwiazdorsku je zrealizować. Sokołowska ma świetną kondycję, co obserwujemy w kolejnych odcinkach tanecznej rywalizacji. Nie wzięło się to jednak znikąd. Aktorka pokazuje w mediach społecznościowych, jak aktywnie żyje, gdzie bywa, jakie sporty uprawia. Zobaczcie w naszej galerii Anitę Sokołowską w prywatnej odsłonie. Zdjęcia prezentujemy niżej.