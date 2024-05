Anwil Włocławek żegna się z trenerem! "Nie możemy pozostać bez reakcji"

Prezes zarządu KK Włocławek Łukasz Pszczółkowski do razu zapowiedział, że przed klubem "wiele spraw organizacyjnych oraz seria kluczowych decyzji dla losów klubu i zespołu na przyszłość".

- Klub Koszykówki Włocławek informuje, że wraz z końcem maja wygaśnie kontrakt dotychczasowego trenera Anwilu Włocławek Przemysława Frasunkiewicza . Klub nie przedstawi szkoleniowcowi nowej oferty, co oznacza zakończenie współpracy .

- Dziękujemy trenerowi za jego pracę, której efekty dały Anwilowi Włocławek trzy trofea. Zwłaszcza sukces w FIBA Europe Cup można nazwać historycznym - przekazał Łukasz Pszczółkowski za pośrednictwem kkwloclawek.pl. - Za to jesteśmy trenerowi wdzięczni i raz jeszcze podkreślamy, że tamten sukces to w pierwszej kolejności zasługa szkoleniowca. Jednocześnie jednak, nie możemy pozostać bez reakcji na brak awansu do fazy półfinału rozgrywek polskiej ekstraklasy w dwóch kolejnych sezonach. Trenerowi życzymy więc powodzenia w dalszej karierze i rozstajemy się dżentelmeńskim podaniem rąk - dodał prezes zarządu KK Włocławek.