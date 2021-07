Anna i Karolina z Torunia przetrwały pandemię. Są szczęśliwe, że karmią innych

- Pewnie, że nie każdy przyjaciel może otworzyć interes z przyjacielem, wiemy to z doświadczeń innych – śmieje się Karolina (z prawej). - Jednak nas łączy podobieństwo odczuwania, umiejętność dogadywania się, czasem ustępstw, cofnięcie się o krok, szybkie zapominanie o urazie. Gdybyśmy się nie kochały i nie przyjaźniły, kosa by tu czasem była co chwilę. Ja jestem trochę pedantyczna, a Ania to czysty żywioł, gotuje jak artystka, wokół wszystko fruwa.

Karina Obara