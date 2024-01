Anwil Włocławek i Arriva Polski Cukier Toruń mają kadrowiczów. Będą dwa debiuty?

Trener Igor Milicić na razie powołał do szerokiej kadry aż 26 graczy. Wraz ze sztabem szkoleniowym, spośród szerokiego składu kadry do 9 lutego wybierze 15 zawodników, którzy w Arenie Sosnowiec rozpoczną przygotowania do lutowych meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy.

Swój pierwszy mecz w ramach kwalifikacji kadra rozegra na wyjeździe z Litwą, natomiast już 26 lutego o godz. 18:00 w Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park podejmie Macedonię Północną. Z tym rywalem kadra zagrała dwa mecze towarzyskie minionego lata - najpierw wygrała 97:81, a następnie 84:52.