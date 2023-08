Anwil Włocławek przygotowuje się do nowego sezonu. "Będzie mocniejszy skład niż przed rokiem"

- Sytuacja wygląda o optymistycznie, żeby nie powiedzieć bardzo optymistycznie, bo oczywiście poruszamy się w okolicznościach czasem nieprzewidywalnych w związku z sytuacją międzynarodową, zdrowotną - mówi Łukasz Pszczółkowski , prezes zarządu Klub Koszykówki Włocławek. Ale generalnie plan, który sobie założyliśmy i który też nałożyła na nas, nałożyli na mnie i na klub nasi przełożeni jest realizowany tak, jak sobie zakładaliśmy na chwilę obecną. Przekroczyliśmy 50% spłaty zobowiązań, czyli to jest tak, jak zakładaliśmy. Żeby też jakby uzmysłowić, jak duże jest to obciążenie dla budżetu klubu i tu niech każdy odpowie sobie sam czy czy duże czy nie duże, ale to jest około 10% budżetu przyszłorocznego, zakładanego w tej chwili. Będzie stanowiło ta część, którą, którą należy wykroić na na spłatę zobowiązań. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest już taka część, nie chcę powiedzieć mała, ale taka, którą spokojnie można zarządzać.

Łukasz Pszczółkowski mówił także o planach meczowych i pucharowych. - Myślę, że to będzie mocniejszy skład niż przed rokiem. Co się za tym kryje, również również ta drużyna jest nieco droższa niż ubiegłoroczna. To pokazuje, że plan, który sobie założyliśmy, był racjonalny i udaje nam się go realizować. Nastawiamy się na to, że że że właściwie we wszystkich rozgrywkach chcemy dać z siebie wszystko. Uczestniczyłem w niedawnym losowaniu FIBA Europe Cup i muszę powiedzieć, że Anwil Włocławek był z takim wręcz patosem traktowany, wszyscy odbierali nas jako jakiegoś niesamowitego potentata. Ja oczywiście studziłem te nastroje i też wspominałem o tym, że nasz budżet w porównaniu do budżetów wielu europejskich klubów, które występują w tym Pucharze, jest znacząco niższy, ale oczywiście tak, chcemy bronić tego Pucharu. Byłoby świetnie, gdyby się udało zajść tak samo wysoko. A jeśli chodzi o Polską Ligę koszykówki, to naszym celem na pewno jest powrót do strefy medalowej, do pierwszej czwórki i walka o medale mistrzostw Polski. Naszym celem zawsze będzie walka o mistrzostwo Polski. [