Apator Toruń jedzie do Lublina po awans. Trzeba wyszarpać ile się da. Jakie składy?

Zawodnicy i kibice Apatora inaczej wyobrażali sobie początek rundy play off. Choć rywal był z górnej półki, wszyscy liczyli na choćby minimalną wygraną w pierwszym meczu. Plan się nie powiódł - w Toruniu lepsi byli gości (wygrali 47:42).

To nie skreśla jeszcze "Aniołów", bo podobnie ułożyły się inne spotkania ćwierćfinałowe. W Lesznie wygrała Sparta Wrocław, w Gorzowie górą był Włókniarz Częstochowa. Zwycięzcy pierwszych meczów są już o krok od półfinałów, bo trudno przypuszczać, by przegrali rewanże na swoich torach (choć niczego w sporcie wykluczyć nie można). Z grona pozostałych trzech drużyn, do półfinalistów dołączy ta, która w ostatecznym bilans dwumeczu będzie miała jak najmniejsze straty (tzw. lucky loser).

Apator musi w Lublinie walczyć przede wszystkim o zwycięstwo. A przynajmniej wyszarpać tyle punktów, ile się da.