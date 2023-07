Apator Toruń kontra Wilki Krosno już w piątek. Znamy składy na mecz

For Natur Solutions Apator Toruń zmierzy się z ekipą z Krosna w piątek (21.07), a mecz na Motoarenie rozpocznie się o godzinie 18.00. Będzie to przedostatnie spotkanie "Aniołów" rundy zasadniczej (na koniec pojadą do Gorzowa) i ostanie w tej części sezonu na domowym torze. Potem torunianie będą już walczyć w play off o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu.

Piątkowe starcie z Wilkami dla Apatora ma znaczenie o tyle, że wynik ma wpływ na miejsce, z którego drużyna rozpocznie drugą rundę. Póki co, torunianie zajmują piątą pozycję, z dorobkiem 10 punktów. Do czwartek Stali Gorzów tracą aż 6 punktów, a nad szóstą Unią Leszno mają tylko punkt przewagi.

Piątkowi rywale Apatora powoli muszą się godzić z pożegnaniem z elitą. Wilki wywalczyły dotąd tylko 4 punkty. Ich strata do 7. pozycji, zajmowanej przez Zooleszcz GKM, wynosi już 5 punktów. Matematyczne szanse na uratowanie miejsca w elicie jeszcze są, ale to teoria, bo sytuacja beniaminka jest bardzo trudna.