Apator Toruń nie dał rady Stali Gorzów na Motoarenie. Kompromitujący występ Patryka Dudka, ale zawodów było dużo więcej

Emil Sajfutdinow: - Nic mi dziś nie pasowało. W 14. biegu byłem zły, bo było niby dużo miejsca, ale miałem jeździć po płocie? Od tego jest regulamin, żeby powtarzać takie sytuacje w czterech. Mogłem się utrzymać na motocyklu, ale dla kogo byłaby to korzyść? To nie chodzi o tor, był wspaniały. Mamy problem z dopasowaniem sprzętu. U mnie nie działają rzeczy, które działały rok temu i cały czas szukam tego, co potrzebuję.