Apator Toruń wraca z Hiszpanii. Kiedy wyjazd na Motoarenę?

Pierwszy kontakty z motocyklami już za "Aniołami'. Podczas obozu w Hiszpanii zaplanowane były m.in. treningi na crossie. To był zresztą bardzo pracowity czas. W czasie dziesięciu dni trenerzy Piotr Baron i Radosław Smyk zaplanowali aż piętnaście jednostek treningowych, nie tylko na torze crossowym, ale także na rowerach i siłowni.

Dzięki zadaszeniu i łaskawej aurze tor na Motoarenie mógłby być gotowy w zasadzie od ręki, żużlowcy rwą się na tor, ale szkoleniowiec po ciężkim obozie przewiduje kilka dni wolnego. - Z doświadczenia wiem, że przynajmniej kilku pochoruje się po powrocie do domu. To normalna reakcja organizmu na pierwszy duży wysiłek po zimowej przerwie. Mamy dużo czasu, nie musimy się spieszyć - wyjaśnia Baron.

Wstępnie data pierwszego wyjazdu na Motoarenie to 8 marca, pierwszy sparing jest zaplanowany na 23 marca. Wtedy i tak zostanie ponad miesiąc na treningi i przygotowanie sprzętu do pierwszego meczu. PGE Ekstraliga wystartuje w weekend 12-14 kwietnia. W 1. kolejce Apator pojedzie do Gorzowa. Na swoim torze zadebiutuje tydzień później w spotkaniu z Unią Leszno.