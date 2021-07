Aplikacje dla rolników. Tak gospodarz może ułatwić sobie pracę

Prędkościomierz z funkcją tempomatu, nawigator wyznaczający równoległe linie, dziennik zabiegów, atlas chwastów, pomoc w pobieraniu próbek gleby - to tylko niektóre z aplikacji, które mogą być pomocne i ułatwić rolnikowi pracę. Specjalny kalkulator pokaże wskaźnik wydajności czy siewu, obliczy zysk. Swoją aplikację ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zapraszamy na przegląd.Mobilna ARiMR to aplikacji agencji płatniczej. Jest polecana wszystkim, którzy składają wnioski w ARiMR. "W ramach konkretnej sprawy ARiMR może poprosić o przesłanie za pomocą tej aplikacji zdjęcia działki/przedmiotu/dokumentu. Udzielenie w ten sposób odpowiedzi może znacząco skrócić czas rozpatrzenia wniosku", czytamy w opisie aplikacji. Posiadając naszą aplikację możesz wykonać i przesyłać geotagowane zdjęcia działek i/lub dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Taka forma komunikacji z ARiMR pozwoli na dostarczenie dowodu w sprawie i zaoszczędzi czas.Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia z systemem Android w minimalnej wersji 5.0. Korzystanie z aplikacji odbywa się w języku polskim. Przeznaczona jest do użytku w orientacji wertykalnej. Do poprawnego działania aplikacji użytkownik musi zezwolić na uruchomienie lokalizacji (w przypadku próśb powiązanych z działkami).Połączenie Internetowe jest wymagane jedynie przy logowaniu do aplikacji oraz wysyłce zdjęć.