Archeologia w Bydgoszczy. Historia drewnianego fallusa znalezionego w ul. Podwale. Mały, ale...

Drewniana rzeźba znaleziona parę lat temu podczas wykopalisk w okolicach bydgoskiej ulicy Podwale (jakieś trzy metry pod ziemią) ma 12 centymetrów długości i średnicy 2,5 cm u podstawy. Gdyby porównać ją do rozmiaru naturalnego organu, jest... stosunkowo mała.

Czym mógł być i do czego miał służyć drewniany fallus?

- To dość rzadkie znalezisko, a zatem i szczegółowe określenie, do czego mógł służyć, jest trudne - zaznacza Anna Siwiak. - W przypadku takich znalezisk określenie przeznaczenia to zawsze trochę gdybanie. Mówimy tutaj o symbolach, a te związane są ze zwyczajami. Jeśli nie są opisane w literaturze, w przekazach, a często nie są, bo związane są z kulturą plebejską, to możemy tylko snuć przypuszczenia, jak je wykorzystywano.