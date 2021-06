Arkadiusz Goszka odszedł z Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Koledzy z PO go nie żałują

Uczniowie bydgoskiej samochodówki pomogli choremu chłopcu. Teraz Michaś ich odwiedził

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy wystawili na licytację własnoręcznie wykonany stolik ze szklanym blatem zbudowany z silnika V6. Wszystko po to, by pomóc 5-letniemu Michasiowi choremu na SMA. Już wtedy zapowiadali, że jak tylko pandemia odpuści, zaproszą chłopca do swojej szkoły. I to się właśnie stało.