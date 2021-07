Arkadiusz Stefaniak z Rady Powiatu Chełmińskiego złożył rezygnację z mandatu radnego

O ustosunkowanie się do naszych informacji zapytaliśmy Tadeusza Derebeckiego, sekretarza Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

- To prawda, takie oświadczenie radnego dziś wpłynęło - potwierdza Tadeusz Derebecki. - Radny nie ma obowiązku podawać w nim powodów rezygnacji. jego oświadczenie my przekazujemy do komisarza wyborczego w Toruniu. W ciągu dwóch tygodni wyda postanowienie o wygaszeniu mandatu.

Jakie są dalsze procedury?

- Radnym zostaje następna osoba z listy, z tego komitetu wyborczego, w którym startował pan Stefaniak, z jego okręgu Wyborczego, czyli numer dwa - wyjaśnia Tadeusz Derebecki. - Ale te następna osobę wskazuje również komisarz wyborczy. I o ile ta osoba nadal wyraża chęć bycia radnym - dostanie mandat.