Arriva Twarde Pierniki Toruń budują drużynę. Są nowe kontrakty

Aljaz Kunc przedłużył kontrakt na sezon 2024/2025. Dla słoweńskiego skrzydłowego będzie to drugi rok profesjonalnej kariery pod okiem trenera Suboticia.

- W minionym sezonie Aljaž dobrze wkomponował się w skład Arriva Polskiego Cukru i średnio zdobywał 10,3 punktu i zbierał 4,1 piłki w spotkaniach rundy zasadniczej ORLEN Basket Ligi. Był ponadto jedynym Twardym Piernikiem, który w każdym z tych spotkań wyszedł w pierwszej piątce - przypomina toruński klub. - Wystąpił również w spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Polski, gdzie zanotował 9 punktów i 6 zbiórek. Najlepiej szło mu przeciwko Enea Stelmet Zastalowi - przeciwko zielonogórzanom zaliczył dwa świetne punktowo spotkania, a było to kolejno 28 punktów w Arenie Toruń i 26 na wyjeździe w hali CRS. Był również blisko double-double w domowym spotkaniu z KGS Arką Gdynia, ale zabrakło mu do tego wyczynu jednej zbiórki. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie zaliczy co najmniej kilka!