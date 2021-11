Artystyczna grupa Plama’s szykuje się do jubileuszu. Póki co proponuje wystawę [zdjęcia]

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Kolejna wystawa zbiorowa, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią i remontem Szubińskiego Domu Kultury, otwarta została jesienią. Swoje prace prezentuje 24 artystów z grupy Plama’s.

- Jest to inauguracja sezonu wystawowego w odnowionym domu kultury. Prezentowane prace pochodzą z dwóch ostatnich lat, kiedy to nie mieliśmy szans pokazać tego co tworzymy. Dzisiaj robimy z to z nawiązką – mówiła na wernisażu Hanna Zawadzka -Pleszyńska.