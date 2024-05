Aryna Sabalenka - tak żyje na co dzień wielka rywalka Igi Świątek. Dom w Miami, ubrania od projektantów [19.05.2024]

Aryna Sabalenka urodziła się w 1998 w Mińsku. Od kilku lat należy do światowej czołówki tenisistek. Na swoim koncie ma mnóstwo wygranych meczów, turniejów i zdobytych pucharów. Te najważniejsze to triumf w Australian Open 2023 i 2024 w grze pojedynczej, US Open 2019 i Australian Open 2021 w grze podwójnej. Od września do 6 listopada 2023 była liderką rankingu singlowego WTA, obecenie jako wiceliderka rankingu ściga w nim Polkę Igę Świątek.

Wielkie sukcesy Białorusinki przyniosły jej rozpoznawalność na świecie i wielkie pieniądze. Wygrane turnieje oznaczały miliony na koncie zawodniczki, co pozwala Sabalence na ekskluzywny styl życia. Jej majątek media szacują na ok. 20 milionów dolarów.

Gdzie mieszka Aryna Sabalenka?

Choć Sabalenka pochodzi z Białorusi i tam mieszka jej rodzina, tenisistka osiedliła się w Stanach Zjednoczonych. Sama zawodniczka nie dzieli się wszystkimi szczegółami ze swojego prywatnego życia, ale z medialnych doniesień i jej publikacji w mediach społecznościowych wynika, że zawodniczka najlepiej czuje się w Miami. Na Florydzie zamieszkiwała w pięknym domu, z basenem, okazałym ogrodem i imponującymi widokami.