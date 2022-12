Astoria Bydgoszcz czeka na kolejnego olimpijczyka

Adrian w minionym sezonie został młodzieżowym wicemistrzem Europy w kanadyjkowej dwójce na 1000 m, a w światowym czempionacie w tej samej kategorii sięgnął po brąz w kanadyjkowej czwórce na 500 m. Reprezentował też Polskę w mistrzostwach Europy seniorów w maratonie, gdzie na dystansie 22 km zdobył złoty medal. Były też trzy medale w akademickich mistrzostwach świata, których gospodarzem była Bydgoszcz, a także w mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców.

- To był na pewno mój najlepszy sezon, lecz wierzę, że przede mną kolejne, jeszcze lepsze - podkreśla kanadyjkarz Astorii, który początkowo trenował pływanie. - W Szkole Podstawowej nr 65 w Fordonie był basen, więc zgłosiłem się do sekcji pływackiej. Wszystko się zmieniło, gdy do szkoły przyszedł trener Astorii Mirosław Jarliński i szukał młodych adeptów do kajakarstwa.