ASW Black Panther Bydgoszcz z sukcesami w kraju i za granicą. Medale i zwycięskie walki - zdjęcia

Jakub Drozdowski bardzo ładnie rozwija swoją karierę zawodową w MMA. Wychowanek ASW Black Panther, obecnie reprezentujący ASW Fight Team, wspólnie z Krzysztofem Brzozowskim udali się do tureckiej Bursy na galę Khan Fight, by zmierzyć się z Dzhumalimem Nabievem z Dagestanu.

- Początkowo Kuba miał walczyć 2 marca na gali w Arabii Saudyjskiej, ale została ona odwołana i jego agencja menadżerska szukała gali, by nie zmarnować całego okresu przygotowań, który wykonaliśmy - wyjaśnia trener Brzozowski. - Udało się znaleźć galę w Bursie. Było trochę przygód. Po przylocie do Turcji spędziliśmy cztery godziny na lotnisku, bo organizatorzy mieli kłopot z transportem. Potem była jeszcze podróż busem i przeprawa promowa. O naszym przeciwniku nie wiedzieliśmy za wiele. Z materiałów, do których dotarliśmy było widać, że dobrze kopie z różnych pozycji, co się potem potwierdziło w czasie walki - dodaje szkoleniowiec.