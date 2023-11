Daria Brzozowska z ASW Black Panther Bydgoszcz wicemistrzynią świata w MMA!

Tegoroczna edycja mistrzostw Świata IMMAF 2023 odbyła się w Albanii. W trakcie turnieju w hali Tirana Olympic Park rywalizowało blisko 400 reprezentantów z 49 krajów. W składzie dziewięcioosobowej reprezentacji Polski była Daria Brzozowska, zawodniczka ASW Black Panther Bydgoszcz. Jednym z trenerów polskiej kadry był Krzysztof Brzozowski, szkoleniowiec ASW Black Panther i prywatnie tata Darii.

- Dla mnie występ w mistrzostwach były wielkim wydarzeniem i przeżyciem - opowiada zawodniczka bydgoskiego klubu. - Miałam wiele znaków zapytania, choćby to jak się będę odnajdywała na tle rywalek. Byłam pewna swoich umiejętności, ale z tyłu głowy miałam myśl, że to takie pierwsze wielkie zawody, w których biorę udział. Dla mnie to wszystko było nowe: pierwszy wyjazd za granicę, pierwszy lot samolotem czy pierwszy pobyt w kadrze. Poza tym na trybunach było dużo kibiców i znanych ludzi z MMA, choćby Martin Lewandowski, szef KSW. Jednak przed walką potrafiłam się wyciszyć i przygotować jak najlepiej - opowiada Daria.