Daria Brzozowska zdobyła kolejne trofea. Tym razem w Mediolanie

- Daria wystartowała w obydwu formułach - informuje Krzysztof Brzozowski, trener i jednocześnie ojciec zawodniczki. - Czas walki dla dywizji purpurowych to jedna ośmiominutowa runda. W Gi stoczyła dwie walki, pierwszy raz w dywizji purpurowych pasów kobiet oraz pierwszy raz po dwuletniej przerwie w tej formule. Pieszą wygrała przez taktarova czyli technikę kończąca na staw skokowy, a drugą przegrała na punkty 2:4 co zapewniło jej brązowy medal. W formule No Gi wygrała całą kategorię: pierwszą walkę na punkty 16-2, drugą i trzecią balachą czyli techniką kończącą na staw łokciowy. Medal w swojej kategorii w No Gi otworzył drogę do podjęcia rywalizacji w Absoluto czyli turnieju bez podziału na kategorie wagowe. Do turnieju stawiła się jedna przeciwniczka. Walka zakończyła się przed upływam dwóch minuty duszeniem zza pleców - relacjonuje.