Atak hakerski na Pesę. Spółka nie podaje nowych informacji. „Takie sprawy lubią ciszę”

- Póki co, ograniczamy się do komunikatu, który jest na stronie internetowej – mówi Piotr Mazurek z bydgoskiej Pesy.

Spółka poinformowała, że zdarzenie zostało wykryte we wczesnej fazie: - Odizolowano zasoby systemowe dotknięte zdarzeniem. W efekcie incydentu został ograniczony dostęp do części zasobów PESA Bydgoszcz S.A. Działalność produkcyjna Spółki nie została wstrzymana. Systemy zainstalowane w pojazdach szynowych nie zostały zagrożone i nie występuje niebezpieczeństwo dla pasażerów podróżujących pojazdami PESA. Spółka jest w trakcie analizy zdarzenia z udziałem zewnętrznych ekspertów i przystąpiła do likwidacji jego skutków w celu przywrócenia pełnych możliwości operacyjnych.