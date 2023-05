Autobusami MPK we Włocławku podróżuje coraz więcej pasażerów. Tak wyglądają statystyki [zdjęcia]

W pierwszym kwartale 2023 roku z miejskiej komunikacji we Włocławku skorzystało ponad 2 miliony pasażerów. To więcej, niż w analogicznym okresie 2021 i 2022 roku. Sprawdźcie jak wyglądają statystyki dotyczące MKP we Włocławku.

MPK we Włocławku podsumowało pracę przewozową za pierwszy kwartał 2023 roku. - Ze statystyki spółki wynika, że w I kwartale bieżącego roku liczba wykonanych wozokilometrów wynosi 987 002,95 km, w tym: na liniach miejskich 960 992,05 km, na liniach podmiejskich (od granic miasta) 16 413,40 km, na przewozach zleconych i pozostałych 9 597,50 km – poinformował Urząd Miasta Włocławek. Dla porównania, w analogicznym okresie 2022 roku, liczba wykonanych wozokilometrów wynosiła 973 428,01 km (na liniach miejskich - 947 361,26 km, na liniach podmiejskich - 16 253,70 km, na przewozach zleconych i pozostałych 9 813,05 km).

Liczba wykonanych wozokursów w pierwszym kwartale 2023 roku, to 78 586, w tym: 94 procent na liniach miejskich, 5 procent na liniach podmiejskich, pozostałe przewozy przypadają natomiast na przewozy zlecone. To również oznacza wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, gdy łącznie wykonano 77 259 wozokursów.

Tyle osób podróżowało autobusami MPK w pierwszym kwartale 2023 roku

Od stycznia do marca 2023 roku miejskie autobusy we Włocławku przewiozły ponad 2 020 115 osób. Najwięcej pasażerów podróżowało na liniach miejskich – 1 973 314. Na liniach podmiejskich - 5 746, a na przewozach zleconych 41 055.

Przez pierwsze trzy miesiące 2023 roku, z komunikacji miejskiej skorzystało o 305 846 więcej pasażerów, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przypomnijmy, że od stycznia do marca 2022 roku miejskimi autobusami we Włocławku podróżowało 1 714 269 osób. Wzrost liczby pasażerów korzystających z autobusów MPK dotyczy zarówno linii miejskich, podmiejskich, jak i przewozów zleconych. W pierwszym kwartale 2022 roku, liczba pasażerów wynosiła odpowiednio: 1 684 676, 3 833, 25 760 osób; natomiast w 2021 roku: 1 384 648, 1 597, 8 295, co łącznie daje 1 394 540 pasażerów.

Przez pierwsze trzy miesiące 2023 roku w automatach (płatność kartą płatniczą) sprzedano 66 926 biletów. Warto zaznaczyć, że to znacznie więcej, niż w pierwszym kwartale 2021 i 2022 roku. Sprzedaż wynosiła wtedy odpowiednio: 20 269 i 49 938 biletów.

Tyle osób pracowało w MPK we Włocławku w pierwszym kwartale 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku zmniejszyła się – w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku – liczba pracowników MPK. Średnie zatrudnienie za pierwszy kwartał 2022 roku wynosiło 237,22 (w tym samy okresie 2021 roku – 232,08), natomiast w pierwszym kwartale 2023 roku, wyniosło 231,50. W tej liczbie największy odsetek stanowią kierowcy autobusów – 147. Warto zaznaczy, że to mniej niż w okresie od stycznia do marca w 2022 roku – 152,45. Pozostali pracownicy zatrudnieni w pierwszym kwartale 2023 roku w MPK we Włocławku, to:

32 pracowników zaplecza technicznego;

40,50 pracowników umysłowych;

12 pozostałych.

Tyle autobusów posiada MPK we Włocławku

We flocie MPK znajdują się 72 autobusy (stan na 1 stycznia 2023 roku). Są wśród nich także elektryki: SOLARIS URBINO 10, Euro3 - 6 sztuk,

SOLARIS URBINO 10, Euro5 - 12 sztuk,

SOLARIS URBINO 10, Euro6 - 2 sztuki,

SOLARIS URBINO 12, Euro3 - 12 sztuk,

SOLARIS URBINO 12, Euro4 - 12 sztuk,

SOLARIS URBINO 12 HYBRID, Euro6 - 3 sztuki,

SOLARIS URBINO 12, Euro6 - 12 sztuk,

MAN LION’S CITY, Euro6 - 4 sztuki,

SOLARIS URBINO 12 Electric - 5 sztuk,

MAN LION’S CITY, 12 Electric – 4 sztuki.

MPK na swojej stronie internetowej informuje, że autobusy obsługują 20 regularnych linii komunikacyjnych, 5 linii pośpiesznych i 1 linię Cmentarz Pinczata. Długość tras komunikacyjnych wynosi 155,15 km, a długość linii komunikacyjnych około 316,65 km (stan na 31 grudnia 2022 roku).