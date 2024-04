Awantura i podarcie karty wyborczej w Białym Borze w gminie Grudziądz. Na miejscu pracuje policja. Jaka frekwencja w powiecie na g. 12 i 17?

AKTUALIZACJA. GODZ. 19.

Policja odesłała nas póki co do przewodniczącego gminnej komisji wyborczej. W rozmowie z Mateuszem Tarczykowskim, szefem tejże komisji dowiadujemy się że miało dojść do awantury wywołanej przez wyborcę. - Z przekazu komisji wynika, że naubliżał komisji i podarł jedną z kart do głosowania - mówi w rozmowie z "Pomorską" Mateusz Tarczykowski. - Zdecydowaliśmy o zawiadomieniu policji ponieważ doszło do zniszczenia dokumentu urzędowego.