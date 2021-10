Awaria gazowa w Nakle. 5 tys. odbiorców ma problem. Brak gazu ma potrwać nawet kilka dni!

- Na wstępie chcemy przeprosić wszystkich odbiorców gazu za niedogodności wynikające z powodu dzisiejszej awarii. Okazała się ona niestety poważniejsza niż wstępnie przewidywaliśmy. Nasze służby były postawione w stan pełnej gotowości. Zdołano wykonać większą część niezbędnych prac pozwalających na wznowienie dostaw gazu. Polegały one na zamknięciu kurków na przyłączach gazowych u wszystkich ok. 5 tysięcy odbiorców, których dotyczy awaria. Dalsze prace zaplanowane są na wtorek 12 bm. Tego dnia po południu nastąpi nagazowanie sieci i sukcesywne przywracanie dostawy gazu do odbiorców – informował nakielan Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Wsparcia w Warszawie.