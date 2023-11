Awaria stacji zasilającej Inowrocław w gaz została usunięta. Ale to nie koniec działań ekip

Kilka godzin zajęło służbom technicznym usuwanie awarii stacji, dzięki której Inowrocław zasilany jest w gaz. To jednak nie koniec prac związanych z usuwaniem skutków awarii. Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa, obecnie trwają prace związane z nagazowaniem sieci.

"W pierwszej kolejności muszą zostać zamknięte kurki gazowe u około 12 tysięcy odbiorców. Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby PSG zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu. Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców Inowrocławia z prośbą o udostępnianie dojścia do kurków głównych, które zlokalizowane są na zamkniętych posesjach. Pozwoli to skrócić czas uruchomienia dostaw gazu" - czytamy na stronie internetowej PSG.