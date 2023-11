Cały Inowrocław bez gazu. To poważna awaria stacji zasilającej miasto w to paliwo Red

Inowrocławianie muszą uzbroić się w cierpliwość. Usuwanie skutków awarii i ponowne uruchomienie sieci może potrwać wiele godzin www.psgaz.pl/zdjęcie ilustracyjne

Do kuchenek w inowrocławskich domach nie dopływa gaz. Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa grupy ORLEN, to efekt awarii, do jakiej doszło rano, w sobotę 25 listopada.