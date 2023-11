Awokado - takie są skutki jedzenia tego owocu. To się dzieje z nami, gdy jemy awokado

Awokado to owoc czy warzywo?

Awokado jest bardzo smaczne, ma kremową, maślaną, delikatną konsystencję. Jest bogatym źródłem substancji odżywczych i warto, by zagościło w naszej diecie na stałe.

Bardzo popularne i zdrowe jest stosowanie awokado zamiast masła - to zdrowa alternatywa dla tłuszczów do smarowania pieczywa. Awokado można także użyć jako dodatek do sałatek, do kanapek, przygotować z nich koktajle owocowe lub owocowo-warzywne, pasty kanapkowe. Można też użyć awokado jako składnik dań obiadowych, na przykład jako dodatek do makaronu z tuńczykiem, suszonymi pomidorami i szpinakiem.