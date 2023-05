Badanie gleby daje profity. Plon kukurydzy może znacznie przekraczać 10 ton

- Profity wynikające z wykonania analizy gleby przekładają się na oszczędności w konkretnych kilogramach nawozów - podkreśla Piotr Bieliński na portalu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i zwraca uwagę, że istotne są zarówno makro, jak i mikroelementy. - Tymczasem rzadko sprawdzamy zasobność gleby w mikroelementy i przez to działamy na swoją szkodę. Niewiele wskóramy samym azotem, fosforem czy potasem, gdy pominiemy cynk, bor, molibden i inne mikroelementy. To one decydują o optymalnym wykorzystaniu podanych dawek azotu, fosforu i potasu.