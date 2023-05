Balon obserwacyjny z Białorusi nad Polską. Radary zgubiły trop w okolicach Rypina. Mamy nowe ustalenia

Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę (12/13 maja) około godz. 1.00 w nocy. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w sobotni poranek: - Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP, prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny.

Tego rodzaju balony co do zasady sprawdzają tereny wroga. Kontakt radarowy w tym przypadku został utracony w okolicach Rypina, w miejscowości Kowalki. Tam prawdopodobnie obiekt się znajduje albo ostatnio znajdował. Nad ranem Wojska Obrony Terytorialnej zostały skierowane w ten rejon i zaczęły szukać tajemniczego obiektu. To zespół poszukiwawczo-ratowniczy.

- Sam zespół to mała grupa, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną uruchomione większe siły - zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową mjr Witold Sura, rzecznik WOT.