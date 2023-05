Około 100 żołnierzy WOT szuka obiektu, który nadleciał z kierunku Białorusi i zniknął w okolicach Rypina

Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę (12/13 maja) około godz. 1.00 w nocy. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w sobotni poranek: - Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP, prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny.

- W niedzielę około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka obiektu, który w nocy z piątku na sobotę nadleciał z kierunku Białorusi - powiedział w rozmowie z PAP mjr Witold Sura, rzecznik WOT. - Teren poszukiwań to głównie okolice Rypina w woj. kujawsko-pomorskim.

