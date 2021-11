Banknot z Lechem Kaczyńskim wkrótce trafi do obiegu! NBP upamiętnia na banknocie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego [zdjęcia]

Podczas wydarzenia Prezes NBP powiedział:

Na każdym polskim banknocie widnieje podpis Prezesa NBP. W ten symboliczny sposób prezes banku centralnego, jedynego emitenta polskich znaków pieniężnych potwierdza, że są one prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Składanie podpisu na banknocie to tradycja, pielęgnowana z przerwami od ponad 200 lat i dotyczy każdego nowego banknotu, zarówno banknotów powszechnego obiegu jak i kolekcjonerskich. Złożenie podpisu oznacza akceptację wizerunku i szaty graficznej banknotu oraz jest wyrazem zgody Prezesa NBP na jego produkcję.

Po raz pierwszy w historii zaprosiliśmy Polaków do udziału w tym wydarzeniu. Dzisiaj, w 11. rocznicę tragedii smoleńskiej, podpisałem banknot kolekcjonerski poświęcony śp. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez emisję tego banknotu, szczególnie ważnego dla milionów Polaków, ale także dla mnie osobiście, chcemy oddać hołd wielkiemu człowiekowi, jakim był Lech Kaczyński, który całym swoim życiem potwierdzał: Warto być Polakiem!