Bardzo długa lista firm importujących zboże z Ukrainy opublikowana! Domagały się jej organizacje rolnicze

- Ukrywanie listy importerów mocno szkodzi wizerunkowi rządu, wystawiając go na ataki opozycji, sugerujące, że w tym szwindlu brały udział firmy powiązane z „władzą”. W interesie PiS jest jawność - pisał na Twitterze minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W związku z wojną na Ukrainie, do Polski napłynęła masa zboża, które miała trafić za granicę. Zachwiało to polskim rynkiem paszowym. Pojawiło się na nim tzw. zboże techniczne, sprzedawane jako paszowe. Jego napływ został wstrzymany po kontrolach, których domagały się organizacje rolnicze.

- Jestem zwolennikiem publikacji list firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. To kwestia dni, kiedy te listy zostaną ogłoszone - obiecywał w kwietniu na antenie RMF FM Robert Telus, minister rolnictwa.

We wrześniu minister Telus powiedział dla money.pl, że lista tych firm jest bardzo długa: - To są w zasadzie wszystkie firmy, które sprowadzają zboże do Polski – dodał Robert Telus.

28 listopada ministerstwo rolnictwa opublikowało listę – liczy 62 strony.

Pełna lista firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy:

Tutaj znajdziesz listę wszystkich firm.