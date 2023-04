Bartosz Baranik z Grudziądza zdobył tytuł I Vice Mister Elite Poland 2023 [zdjęcia]

Do konkursu Bartosza Baranika zgłosili znajomi. - Oczywiście za moją zgodą. Stwierdziłem "czemu nie?". Organizatorzy również moją kandydaturę rozpatrzyli pozytywnie i tak się znalazłem w gronie finalistów - wspomina I Vice Mister Elite Poland 2023. I dodaje: - Chciałbym dalej iść w kierunku modelingu , a te wybory i tytuł z pewnością otwierają mi różne drzwi. W czerwcu planuję już udział w kolejnej gali w Gdyni więc myślę, że to dopiero początek, ale z dobrymi horyzontami na przyszłość.

Kandydaci walczący o tytuł Mister Elite Poland 2023 prezentowali się w strojach projektantów. Panowie na wybieg wychodzili w kreacjach od Pawła Iwo Piekarskiego, projektanta pochodzącego z Grudziądza. - Mieliśmy pięć wyjść w garniturach - mówi Bartosz Baranik. - Dla mnie te wybory były ogromnym przeżyciem. Cieszę się, że wziąłem w nich udział gdyż miałem okazję sprawdzenia samego siebie. Zawsze to nowe doświadczenie, fajna przygoda. Poznałem też nowych ludzi.

Ze szkolnych korytarzy na wybieg elitarnego konkursu piękności

Bartosz Baranik ma 27 lat i na co dzień pracuje w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim (powiat grudziądzki). Jest kierownikiem administracyjno - gospodarczym. - Moja praca jest raczej spokojna i dlatego chciałem spróbować czegoś innego - argumentuje pan Bartosz. - Pierwszy raz startowałem w takim konkursie. Gdy zapadł werdykt i usłyszałem, że jestem pierwszym vice misterem najpierw był szok, serce szybciej biło i stres... Ale to wszystko wpłynęło na to, że stałem się pewniejszy siebie, a potem poczułem ogromną dumę.