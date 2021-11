Będą dotacje na założenie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu świeckiego

Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego na to spotkanie obowiązują zapisy. Trzeba się wyrobić do 18 listopada do godz. 14. Można przez telefon pod nr 52 33 01 832, e-mailem: [email protected] lub osobiście.

Dodatkowe środki

Nasza LGD ma do rozdysponowania 550 tys. euro i dodatkowo 66 tys. euro. Uroczystość podpisania aneksów do umów ramowych odbyła się w urzędzie marszałkowskim w Toruniu 10 listopada.

- LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców - mówił marszałek Piotr Całbecki.

Fundusze zostały przyznane w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Mogą być wykorzystane do 2024 roku na uruchomienie nowych firm, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich.

Beata Krzemińska, rzecznik prasowa marszałka przypomina, że Lokalne Grupy Działania to partnerstwa tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy.