Będą stałe stawki dopłat do gruntów obsianych kwalifikowanym ziarnem Agnieszka Romanowicz

- Dobrej jakości materiał siewny jest najtańszym środkiem produkcji i najbardziej przyjaznym dla środowiska czynnikiem plonotwórczym - ocenia Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa.

Resort rolnictwa przychyla się do apelu producentów zbóż o stałe dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. - Zostaną określone wyższe, niż w przypadku materiału konwencjonalnego, stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany – zapowiada ministerstwo.