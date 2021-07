Będą zmiany w PROW 2014-2020 realizowanym w latach 2021 i 2022 - projekt MRiRW OPRAC.: Agata Wodzień

1) wprowadzenie w ustawach: Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze rozwiązań, które upraszczają procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych;W uzasadnieniu przypomina się, że obecnie, budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z proponowaną zmianą w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy.

PROW 2014-2020 może być z powodzeniem realizowany również w latach 2021-2022, jednak to wydłużenie czasu wiąże się z szeregiem zmian, które do opiniowania skierowało w ramach projektu ustawy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawdź, jakie to zmiany i co ma być łatwiejsze.