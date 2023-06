Będzie drugi prom do Solca Kujawskiego na Wiśle? Marszałek Całbecki nie wyklucza

Ta zapowiedź padła podczas przedostatniej sesji sejmiku województwa. W czasie tego posiedzenia z pytaniem dotyczącym zdarzenia, do którego doszło na promie w maju, zwrócił się do marszałka radny Michał Krzemkowski z PiS-u.

- Doszło do przykrego zdarzenia, prom po kilkunastu dniach obsługiwania, osiadł na mieliźnie - mówił Krzemkowski. - Trzeba było uruchamiać służby ratunkowe, by pasażerów dowieźć do brzegu. Okazało się, że załoga jest nie przeszkolona, że nie do końca jest zorientowana o tym, iż istnieje awaryjny system zasilania promu.