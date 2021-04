Będzie mocne luzowanie obostrzeń. Wiemy, kiedy rząd ogłosi decyzje!

Od poniedziałku, 26. kwietnia rząd poluzował część bardzo surowych restrykcji, ale tylko w niektórych województwach. Doszło do zapowiadanej regionalizacji obostrzeń.

Zmiany w obostrzeniach i szczepieniach. To musisz wiedzieć!

Tymczasem minister zdrowia, Adam Niedzielski zapowiedział, że w maju dojdzie do bardziej odważnego luzowania obostrzeń. Rząd będzie chciał niemal w pełni odmrozić gospodarkę. Przygotowywany jest pełny harmonogram luzowania poszczególnych branż właśnie w przyszłym miesiącu.

- Możemy się spodziewać, że w maju oprócz edukacji wróci bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem już się stęskniliśmy - zapewnia Niedzielski.

Co zatem może zostać otwarte już wkrótce? Z nieoficjalnych informacji wynika, że tuż po majówce, a więc od 4 maja możliwe jest otwarcie sklepów w galeriach handlowych, a także częściowe otwieranie hoteli i gastronomii. W restauracjach mogłyby funkcjonować ogródki na świeżym powietrzu. Oczywiście wszystko odbywałoby się w reżimie sanitarnym.

W maju do szkół mają też wracać kolejni uczniowie. W pierwszej połowie maja możliwy jest powrót do nauki stacjonarnej od klasy IV do VIII.

Szczegóły mamy poznać na konferencji prasowej szefa resortu zdrowia. Ta zapowiadana jest na środę, 28. kwietnia.