Będzie więcej lamp przy drogach w Sępólnie? Samorząd prowadzi rozmowy z Enea Oświetlenie

W Sępólnie Krajeńskim pojawiła się możliwość pozyskania inwestycji zrealizowanej przez Enea Oświetlenie. Spółka prowadzi z samorządami rozmowy dotyczące wybudowania nowych punktów świetlnych w zamian za przekazanie majątku gminnego. Sępólno jest tym zainteresowane, ponieważ dysponuje lampami, które pobudowała na własny koszt i posiada dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia na terenach miejskich i wiejskich. To ważne, gdyż tylko w takich miejscach, na które samorząd posiada opracowaną dokumentację i pozwolenie na budowę, firma zrealizuje inwestycję.

- Sama idea jest warta rozważenia. Mamy własne oświetlenie, które wcześniej nie było przekazane Enei, a teraz jest na to szansa. Spółka przejęłaby nasz majątek za jakąś kwotę i za taką samą pobudowałaby nam tyle lam, ile my jednostkowo przekażemy, np. jeśli przekażemy 100 punktów, to też tyle prawdopodobnie Enea wybuduje. Tyle że według dokumentacji, którą mamy przygotowaną i w miejscu, gdzie mamy pozwolenie na budowę. Dotyczy to m.in. osiedla w kierunku Kawli czy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25. To zależy od naszych propozycji – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.